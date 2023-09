Incidente in autostrada mentre rientrano nel casertano: muoiono madre e figlia di 5 anni. Indagato il capofamiglia

Il drammatico schianto lungo l’autostrada A13 tra i caselli di Ferrara Nord e Ferrara Sud

ROCCAMONFINA – Stavano rientrando a Roccamonfina Maria Grazia Forgetta, 49 anni residente ad Abano Terme e la figlia, che avrebbe compiuto 6 anni tra pochi giorni. Alla guida dell’auto il padre della piccola, Michele Petriccione, 50 anni, quando sono rimasti coinvolti in un tremendo schianto, lungo l’autostrada A13 tra i caselli di Ferrara Nord e Ferrara Sud, nel quale mamma e figlia hanno perso la vita. Ferite lievi e contusioni, invece, per il capofamiglia. L’uomo è indagato, come da prassi, a piede libero dalla Procura per omicidio colposo. Da una prima ricostruzione, la macchina si sarebbe scontrata contro un tir, fermo in coda per un altro incidente, avvenuto poco prima. L’impatto è stato molto forte e l’auto ha urtato, dal lato passeggero, violentemente contro il camion

Sulle loro salme è stato disposto l’esame autoptico.