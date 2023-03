Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso

CARINOLA – Incidente, alle 13 circa, lungo la statale Appia. La dinamica dei fatti non è ancora chiara. Ad avere la peggio una donna per la quale si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 e il trasporto al vicino pronto soccorso. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.