INCIDENTE MORTALE A S.MARIA C.V. Una mostra in onore di Davide, scomparso a 23 anni

“La tragica scomparsa del giovane Davide Castellan ha certamente scosso anche noi. Davide era un ragazzo conosciuto nella nostra comunità per il suo attivismo politico e culturale. Lo abbiamo incrociato per la prima volta qualche anno fa in occasione del laboratorio di disegno organizzato dal gruppo giovanile Agere.

Davide aveva la capacità, assai rara, di trasformare in immagini le sue riflessioni sul mondo esterno. Curava da poco un blog su cui condivideva i suoi lavori, una vera e propria affacciata su una generazione spesso liquidata con troppa superficialità.

Il nostro saluto per te, caro Davide, vuole essere anche un impegno: far conoscere a tutti il tuo lato artistico promuovendo una mostra delle tue opere.

Crediamo sia il giusto tributo per una vita spezzata troppo in fretta.

Ciao Davide, a presto.”