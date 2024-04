INCIDENTE MORTALE all’alba, muore rapper casertano

CAPUA – E’ Francesco Natale, rapper e produttore 30enne, tra qualche settimane avrebbe compiuto 31 di anni, il giovane centauro che questa mattina alle prime luci dell’alba ha perso la vita in sella alla sua moto.

Il rapper stava facendo rientro presso la sua abitazione e a meno di un chilometro da questa per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato con un’auto, una Fiat 500, perdendo la vita.

Sul posto si è portata l’unità rianimativa del 118 ma purtroppo per il giovane artista non c’è stato nulla da fare.