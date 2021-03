PIEDIMONTE MATESE – Grande spavento a Piedimonte Matese per una giovane donna rimasta ferita in un incidente stradale mentre si trovava alla guida della sua vettura. In auto con lei il figlio di 5 anni e un uomo anziano rimasti anche loro feriti nello scontro. Trasportati all’ospedale locale, le loro condizioni non sembrerebbero gravi. Sul posto le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.