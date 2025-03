Incidente su Viale Carlo III, ore di ansia per due giovani di MARCIANISE

Ricoverate entrambe all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta in prognosi riservata

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

MARCIANISE – Schianto nella notte appena sul Vialone nei pressi della rotonda di viale Carlo III. Due giovani di Marcianise di 22 e 23 anni sono rimaste ferite in seguito al ribaltamento della loro auto causato, probabilmente, da una manovra improvvisa . Le due ferite sono state trasportate all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove si trovano ricoverate in condizioni decisamente serie, monitorate con attenzione e al momento non è stata ancora sciolta la prognosi.