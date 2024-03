Incidente sul lavoro. Cede lastra di marmo e precipitano da un’ impalcatura, feriti due operai

Stavano lavorando all’interno del cimitero

CESA – Incidente sul lavoro al cimitero di Cesa in via dell’Olio. Due operai sono caduti da un’impalcatura a seguito del cedimento di una lastra di marmo. Scattati i soccorsi sul posto sono giunte due ambulanze. Per entrambi i feriti si è reso necessario il trasporto in ospedale, uno ad Aversa e quello più grave, con grande probabilità, a Caserta.

Seguiranno aggiornamenti