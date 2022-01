Incidente sul lavoro. Operaio cade da impalcatura, è grave

VILLA DI BRIANO (Lidia e Christian de Angelis) Terribile incidente 30enne vola da diversi metri, grave in ospedale. Ieri pomeriggio in via Cassandra a Villa di Briano un operaio di 30 anni originario dell’Est Europa, si trovava su una impalcatura per lavoro, quando improvvisamente ha perso l’equilibrio cadendo da diversi metri di altezza. Immediatamente i colleghi hanno richiesto l’arrivo dei soccorsi. L’uomo è stato trasportato in gravi condizioni al Pronto soccorso del Moscati di Aversa. Sul posto anche le forze dell’ordine per accertare le dinamiche dell’incidente e il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. La prognosi resta riservata si prega per il 30enne. Una drammatica vicenda che funesta ancora il territorio, sono sempre più frequenti tali drammatici accadimenti dove gli operai cadono e riportano gravi danni o addirittura in alcuni casi si arriva al decesso.