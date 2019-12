INCIDENTE SULLA VARIANTE. Chiusa la Galleria. Ecco le indicazioni dell’Anas sulla viabilità alternativa

CASERTA – Il grave incidente stradale di cui abbiamo dato immediatamente notizia, verificatosi lungo la Variante Anas all’interno del’ormai famigerata galleria “La Reggia”, tre le uscite Ospedale e Caserta Ovest, ha prodotto come conseguenza la chiusura della strada statale fino al momento in cui saranno ripristinate le condizioni della circolazione all’interno del tunnel.

Come segnala Anas, la circolazione è deviata sul posto, con uscite obbligatorie a Casagiove e a Caserta Ospedale. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile