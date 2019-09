Incidente sull’A1. Camion si ribalta e perde il carico di pomodori

CAIANELLO – Domenica problematica per chi viaggia in autostrada Sull’A1 nel tratto tra Roma e Napoli. Due gli incidenti che hanno provocato grossi rallentamenti. Il primo questa mattina, tra Caserta sud e Marcianise, un incidente ha provocato due chilometri di coda. Il secondo, nel primo pomeriggio di oggi, nel tratto che ricade nel territorio di Caianello, in camion che trasportava pomodori si è ribaltato, lasciando il carico in carreggiata. Nell’incidente, altre due auto sono rimaste coinvolte e provocato due feriti. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale e le ambulanze per soccorrere e trasportare i feriti.