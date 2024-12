Incidente sull’Appia. Perde il controllo dell’auto e si ribalta: conducente ferito

Sul posto hanno operato i carabinieri della locale Compagnia per i rilievi del caso al fine di ricostruire la dinamica dei fatti

CELLOLE – Incidente, ieri sera dopo le 23:00 nei pressi della rotatoria lungo l’Appia in località Casamare a Cellole. Un giovane alla guida della sua auto, una Lancia Y, per cause ancora in corso di accertamento ne ha perso il controllo a seguito di un urto con conseguente capovolgimento del mezzo. Sul posto i carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca per rilievi del caso e i soccorritori del 118 per prestare le dovute cure al conducente rimasto ferito