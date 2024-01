INCROCI MORTALI. Una donna muore mentre sta dal parrucchiere in allegria. Il giorno prima un malore aveva stroncato il papà di un avvocatessa mentre si recava in ospedale per la figlia in sala parto.

Due tragedie che hanno delle assonanze. Nell’ultimo caso, la donna aveva raggiunto il suo parrucchiere di fiducia insieme all’amica di sempre

PIETRAMELARA – Due episodi con qualche assonanza. Due episodi di morti improvvise e imprevedibili: venerdì il papà di una giovane avvocatessa di Marcianise che, chiamato dalla figlia in preda alle doglie e, dunque, in viaggio da Marcianise all’ospedale civile di Caserta per presenziare con gioia al lieto evento, viene colpito, mentre si trova alla guida della sua auto, con affianco la moglie da un fatale malore che lo uccide in pochissimi secondi, senza che i sanitari, accorsi sul posto, possano fare granché.

Questo accade pochi minuti prima che la figlia, alla quale ovviamente la notizia è stata nascosta, entri in sala parto, dove ha dato alla luce una femminuccia bella e in buona salute. Un incrocio tra gioia e dolore, su cui, francamente, è stato difficile pure per noi formulare un qualsiasi tipo di considerazione.

Il giorno dopo, cioè, l’altro ieri venerdì, due amiche si sono recate dal parrucchiere a Pietramelara. Entrambe sembravano in piena forma. Ma una delle due, di nome Grazia è stata colpita da un malore simile e ugualmente letale quando già si trovava sotto le cure del parrucchiere.

Inutile l’arrivo immediato dell’ambulanza del 118 e il trasferimento nell’ospedale di Piedimonte Matese dove la donna è deceduta pochi minuti dopo il ricovero.