Infarto fulminante, Vittorio muore a soli 23 anni. Il dolore degli amici

FRIGNANO (Lidia e Christian de Angelis) – Stamani una dolorosa notizia ha sconvolto l’intera cittadinanza frignanese: si è spento Vittorio Rennella a soli 23 anni. Un arresto cardiaco, pare, ha improvvisamente spento il solare e allegro giovane, sconvolgendo tutti in un istante. Tanti i sogni nel cassetto e i progetti per il futuro frantumati in un attimo. Un dolore immenso per amici e familiari. I funerali si terranno domani alle 12:30 nella Chiesa Santa Maria dell’Arco. Il 23enne lascia la mamma, il padre, i fratelli e la sorella.

L’addio commovente della sorella Maddalena: “Ciao Vittorio, mio orgoglio, mio piccolo grande sempre troppo grande per i tui anni mi si è stracciato il cuore in mille pezzi fratellino mio ti voglio bene ovunque sei …. Ti voglio bene”



L’amico Luciano Schiavone : “Non posso ancora crederci che sei andato via cosi presto, con i tuoi sogni nel cassetto..il tuo futuro andato in frantumi in un attimo..Non ti dimenticherò mai..a tutti noi ci hai sconvolti, non ti dico addio…ma arrivederci a presto Vittorio Rennella”.