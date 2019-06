Infermiera condannata a 30 anni di carcere per la morte di un paziente

CIORLANO – L’accusa è quella di aver provocato la morte di un paziente in corsia, nell’esercizio della sua professione di infermiera nell’ospedale di Venafro. Trent’anni di carcere: questa la sentenza emessa dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Isernia per Anna Minchella, 46enne di Ciorlano.

La donna, giudicata col rito abbreviato, è stata condannata al massimo della pena per la morte di Celestino Valentino, 76 anni di Pratella.

Il difensore della donna, l’avvocato Aldo Moscarino, ha annunciato la volontà di ricorrere in Appello.