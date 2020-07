Inferno di fuoco in un fienile. Contadino-eroe aiuta i vigili a spegnere l’incendio

PIETRAMELARA – Nella serata di lunedì scorso, 13 luglio, uno spaventoso incendio ha interessato un fienile in località Murro di Pietramelara. Un contadino di Roccaromana, Ermenegildo Del Monaco, si è comportato da vero eroe, inforcando le balle in fiamme e sparpagliando il fieno in modo da rendere il lavoro dei vigili del fuoco, accorsi sul posto, più semplice e rapido.

E’ stato il sindaco Pasquale di Fruscio che lo ha ringraziato per l’opera resa con un post su Facebook: “Questo incendio resterà sicuramente una brutta esperienza per la comunità e soprattutto per la famiglia a cui va tutta la nostra solidarietà, ma verrà ricordato anche per il grande spirito di solidarietà tra le comunità di Pietramelara e Roccaromana che grazie al gesto di Ermenegildo, un’azione ammirevole che merita grande gratitudine e profonda considerazione, si è rinnovato ancora una volta”.