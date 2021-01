SANT’ARPINO – Non una buona notizia quella emersa dalla scuola De Amicis, ricadente nel territorio comunale di Sant’Arpino. Una delle insegnanti dell’istituto è risultata positiva al covid-19.

Inevitabile, quindi, la messa in quarantena delle classi degli alunni che potevano essere entrati in contatto con la maestra. Per la precisione, le classi chiuse sono 5.