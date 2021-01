La maestra è contagiata, il sindaco chiude la scuola per COVID

MARZANO APPIO – Il sindaco di Marzano Appio Antonio Conca con un’ordinanza ha disposto la sospensione fino a mercoledì 27 gennaio dell’attività didattica in presenza della scuola dell’infanzia e della Primaria. Resta, invece, confermata la didattica in presenza per gli studenti della scuola secondaria di primo grado.

La decisione di chiudere l’istituto dopo la notizia del contagio di una docente della scuola dell’infamia di Marzano che è stata all’interno dell’istituto nella mattinata di venerdì, avendo anche contatti con bambini.