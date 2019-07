Insegue una donna e si abbassa i pantaloni per strada

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – È successo in una laterale nei pressi del Palazzo Ducale intorno al 10.00 di questa mattina, quando un uomo, intento ad inseguire una donna che si recava sul luogo di lavoro, all’improvviso si è sbottonato i pantaloni e con noncuranza si è messo a mostrare il suo membro.

Ad allertare la donna che non si era accorta ancora di nulla, sono state le urla di un passante che da lontano ha assistito a tutta la scena non riuscendo però a bloccare in tempo il giovane, che nel frattempo si è subito dileguato. Il molestatore viene descritto come un giovane tra i 20/25 anni, alto, fisico magro, lunga barba e dal forte accento mondragonese.