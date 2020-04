Insulti e minacce social da familiari di detenuti al magistrato che catturò Zagaria

“Insulti e gravi minacce rivolte sui social al magistrato antimafia Catello Maresca. Sui gruppi Facebook dedicati ad amici e parenti di detenuti, ci hanno segnalate offese gravissime e minacce a Maresca, ritenuto “colpevole” di aver espresso parere contrario allo svuotacarceri. Piena solidarietà al magistrato: parlano di amnistia, indulto, diritti, e poi vanno in giro a minacciare persone sui social. Andrebbero rinchiusi in cella anche loro. Gli stessi insulti, le stesse minacce, le stiamo ricevendo da settimane per aver espresso una forte avversità ad un decreto che rimetterebbe in libertà centinaia di criminali, senza garanzie di controllo. È ora che il governo faccia sentire la sua voce in questa situazione”. Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi.

https://www.facebook.com/francescoemilio.borrelli/videos/1435902396588332/