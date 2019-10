Insulti e schiaffi presso uno studio oculistico

CASERTA (red. cro.) – Animi accessi presso uno studio oculistico sito in corso Trieste a Caserta.

Stando al racconto dei presenti, un diverbio nato tra un informatore scientifico e un paziente, entrambi in attesa dell’arrivo del medico, è sfociato in rissa. Pare che alla base del litigio ci sia stato l’ordine di precedenza per entrare nello studio. Ma a scatenare la zuffa è stato lo spintone dell’informatore dato, dopo aver subito l’ennesima offesa, al paziente che ha causato la caduta dell’anziana madre di quest’ultimo.

Gli animi si sono placati ma come risultato c’è stata la porta del bagno sfasciata.