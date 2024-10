Intercettati, buttano via la droga dal finestrino dell’auto e scappano alla disperata. Presi e arrestati

Uno ha 24 anni, l’altro 16. I carabinieri li hanno inseguiti e poi..

Quando si sono accorti che la pattuglia dei Carabinieri stava sopraggiungendo alle loro spalle i due pusher, con una mossa fulminea, hanno lanciato dai finestrini dell’autovettura in uso tre panetti di hashish, accelerando repentinamente la marcia nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

È accaduto la notte scorsa in via Marchese a Pastorano, nel casertano, dove i carabinieri della Stazione di Vitulazio, durante un servizio di controllo del territorio, hanno intercettato i due pusher, già noti ai militari, che a bordo di una Peugeot 2008, risultata a noleggio, hanno tentato la fuga dopo essersi liberati dello stupefacente in loro possesso.

corsa dei fuggitivi, però, è durata solo poche centinaia di metri visto che sono stati subito raggiunti e bloccati.I due, un 24enne e un 16enne, entrambi del casertano, sono stati immediatamente sottoposti a perquisizione personale e veicolare. Nascosti in un vano della portiera lato passeggero, i militari hanno rinvenuto 400,00 euro in banconote di vario taglio.Lo stupefacente recuperato, consistente in tre panetti, per un peso di circa 250 grammi ed il denaro contante, ritenuto provento dell’attività illecita, sono stati sottoposti a sequestro.Accompagnati in caserma sono stati entrambi arrestati e, dopo le formalità di rito, condotti rispettivamente presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere e presso il centro di prima accoglienza di Napoli Colli Aminei.Dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.