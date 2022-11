Inventa un incidente stradale e un ricorso al giudice. Truffa sventata

SANTA MARIA CAPUA VETERE – E’ giunta una segnalazione alla pagina Ciò che vedo in città SMCV su una tentata truffa consumata ieri a santa Maria Capua Vetere: “Intorno alle 13,30 ha citofonato un tizio a casa mia, io ero a lavoro e quindi ha risposto mia madre, ha detto che faceva parte della Generale Assicurazioni e ha chiesto di me perché io dovevo fare il testimone di un incidente.

Mia madre, ovviamente aveva già capito che si trattava di una Truffa, gli ha risposto che non c’ero e lui le ha chiesto il mio numero di telefono; mia madre ha fatto finta di non ricordarlo e lui ha rimasto il suo numero di cellulare. Quando sono tornato da lavoro mi hanno raccontato questa storia e subito ho telefonato a questo tizio, di nome Massimo L., e ha detto che faceva parte della Generale Assicurazioni anti frode di Napoli e che io ero stato testimone di un Incidente nell’ottobre del 2020 e che nel 2021 ero stato davanti al giudice di pace a testimoniare e lui era in possesso di una mia fantomatica dichiarazione firmata.

Ovviamente non ho avuto modi gentili con questa persona e al mio chiedergli dove fosse avvenuto questo Incidente lui non mi ha dato risposta, lui ha detto che sarebbe ritornato a casa mia con i carabinieri ma io gli ho ribadito che avrei sporto denuncia contro di lui, perché io non sono mai stato testimone di nessun incidente e tanto meno sono stato da un giudice di pace. Domani mi recherò dai Carabinieri per sporgere denuncia, purtroppo la sera gli uffici sono chiusi e non ho potuto fare nulla. Vorrei che pubblicassi questo appello in modo da mettere in guardia i nostri concittadini da questi Imbroglioni.”