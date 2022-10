Investe un uomo con l’auto e scappa via. 22enne individuato e denunciato

CASAL DI PRINCIPE – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe nel corso di un servizio di controllo del territorio sono intervenuti in quel centro presso la piazzetta “Padre Pio”, dove pochi istanti prima un’autovettura aveva investito un cinquantacinquenne, allontanandosi a velocità sostenuta senza prestare alcun soccorso alla vittima.

L’uomo, subito trasportato presso il pronto soccorso dell’ dell’ospedale civile di Aversa, è risultato aver riportato una contusione facciale con ferita lacero contusa sottozigomatica e una contusione al ginocchio.

Gli immediati accertamenti eseguiti dai militari dell’Arma hanno permesso di identificare e rintracciare il pirata della strada, un ventunenne residente a Giugliano in Campania (NA), il quale è stato deferito in stato di libertà per “fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali” e “omissione di soccorso”.