Investito da un camion nei pressi del cimitero: cinquantenne soccorso e trasportato in ospedale

CERVINO Un cinquantenne, A.P., è stato investito da un camion nell’area del cimitero cittadino. L’investimento è accaduto pochi minuti fa tra l’incrocio di via Ponte Grotta e via Bove. Non si conoscono le condizioni dell’uomo che appare grave. Sul posto si sono recati subito i soccorsi che hanno provveduto a rilevare l’incidente. L’uomo è stato immediatamente trasportato in ospedale.