Investito in bici muore dopo tre mesi: 34enne sotto processo

Al preso il via il procedimento penale per omicidio stradale.

SAN PRISCO. Il medico legale che eseguì l’autopsia sul cadavere di Salvatore Monaco ha confermato oggi al giudice che la morte dell’83enne è compatibile con le lesioni procurategli da Pietro Hlovataskji, 34enne di Capua, che lo investì mentre si trovava in bicicletta.

L’investimento avvenne in via Stellato, a San Prisco, nell’estate del 2020. L’imputato, a bordo della sua automobile, travolse la bici con in sella l’anziano, che cadde a terra. Da quell’impatto, Monaco riportò fratture agli arti superiori. La morte sopraggiunse nel settembre dello stesso anno.

E’ stato poi ascoltato anche l’ufficiale dei carabinieri che intervenne quando si verificò l’incidente. I familiari di Salvatore Monaco si sono costituiti parte civile.