CASAL DI PRINCIPE – Un uomo è stato investito mentre si stava recando dai propri cari al cimitero di Casal di Principe. E’ stato colpito da una vettura in corsa, poi il mezzo si è allontanato senza prestare soccorso. E’ successo in via Cavour. Si indaga per risalire all’identità dell’automobilista che si è dato alla fuga.