Irruzione notturna dal parrucchiere. Ladro si ferisce ma porta via il bottino

SAN NICOLA LA STRADA – Brutta sorpresa, questa mattina, per il titolare di un negozio di parrucchieri in via Paul Harris, di fronte al Palazzo della Salute, a San Nicola la Strada.

Alcuni malviventi, nel corso della notte scorsa, hanno fatto irruzione nel locale sfondando la porta a vetri laterale.

Uno dei ladri, molto probabilmente, è rimasto ferito dal vetro, infatti, nel locale sono state trovate tracce di sangue.

Piuttosto magro il bottino: un tablet e qualche banconota lasciata all’interno dell’attività come fondo cassa. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri.