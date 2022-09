Kvaratskhelia sulle orme di Hamsik: anche il georgiano ha preso casa a CASTEL VOLTURNO

CASTEL VOLTURNO – Non sarà stato l’acquisto più importante di questa sessione di calciomercato in Serie A, considerati gli arrivi a Roma di Paulo Dybala, all’Inter il ritorno di Romelu Lukaku, per non parlare di giocatori come Angel di Maria e Paul Pogba accasatisi alla Juventus, ma Kvicha Kvaratskhelia è probabilmente il trasferimento più interessante nella sessione estiva del calciomercato italiano.

Si è presentato molto bene in azzurro con tre gol in quattro partite.

I tifosi napoletani sembrano già volergli un gran bene, per quella faccia da ragazzino (non a caso ha solo 21 anni) e per quella qualità tecniche che ha dimostrato in mezzo al campo. Forse è meno amato dai telecronisti, in considerazione della difficoltà della pronuncia del suo cognome.

Kvaratskhelia ha deciso di prendere casa non a Napoli, bensì in provincia di Caserta.

Il giocatore georgiano ha scelto di abitare a pochi passi dal training center del Calcio Napoli, cioè a Castel Volturno.

Chiaramente, tanti ha ricordato la scelta presa dallo storico capitano del calcio Napoli, Marek Hamsik, che durante la sua carriera in maglia azzurra ha vissuto sempre nella città del litorale.