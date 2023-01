L’ ex moglie lo accusa di maltrattamenti, il giudice lo assolve

ROCCAMONFINA – Accusato di percosse nei confronti della ex moglie, assolto perchè il fatto non sussiste. Si è concluso il processo a carico di un uomo di Roccamonfina accusato di maltrattamenti e lesioni nei confronti della ex moglie, affetta da problemi di salute. Nell’immediatezza dei fatti al donna fu trasferita all’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca dove le venne riscontrato un trauma al setto nasale. Durante il dibattimento sono stati ascoltati alcuni testimoni e prodotti una serie di documenti e relazioni, da parte della difesa, che hanno dimostrato l’inattendibilità delle accuse formulate dalla vittima. Per questi motivi il giudice ha assolto l’imputato per non aver commesso il fatto.