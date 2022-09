PRESENZANO – La banda del buco ha colpito un bar di Presenzano, situato al centro del paese. Dopo aver praticato un foro in una delle pareti sono entrati nell’esercizio commerciale. Portati via circa 4 mila euro: si tratta del denaro lasciato nelle slot machines. Almeno due le persone che hanno agito con il viso coperto da un cappuccio. Sono in fuga col bottino. Indagano i carabinieri dopo la denuncia sporta dal proprietario.