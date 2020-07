LA CAMORRA DEI 6×3. Una parte dell’inchiesta “vola” a Roma. I NOMI di chi ha patteggiato e di chi andrà a processo

CASAL DI PRINCIPE (t.p.) – Colpo di scena all’udienza preliminare per il monopolio dei cartelloni pubblicitari nell’agro aversano, riguardante le indagini portate avanti dalla Dda di Napoli, che avrebbero fatto emergere la gestione illecita degli Iavarazzo del settore della pubblicità, con il controllo del clan dei Casalesi. Il gup Visco del tribunale di Napoli ha accolto la questione territoriale posta dall’avvocato Carlo De Stavola e quindi ha inviato alla procura di Roma, per incompetenza di tribunale le posizioni di Raffaele Letizia, Pasquale Iavarazzo, Quieta D’Angelo e Angelo Pellecchia, per i reati consumati ad Anzio, atti che quindi torneranno di nuovo sulla scrivania di un pubblico ministero, ma questa volta della Capitale. Invece, sono stati rinviati a giudizio e dovranno affrontare il processo con rito ordinario Armando Aprile, Francesco Iavarazzo, Lucia Grassia, Giuseppe Lista.

Si decideranno, invece, il 16 luglio le sorti Mario Iavarazzo, fulcro dell’inchiesa e divenuto collaboratore di giustizia, che procederà con rito abbreviato. Le altre persone coinvolte che patteggeranno la pena sempre nell’udienza fissata a metà luglio sono: Michele Iavarazzo, Nicola Sabatino, Andreina D’Agostino, Luigi Drappello, Gennaro Esposito, Domenico Ferraro e Franco Giuseppe.

Nel collegio difensivo sono impegnati, tra gli altri, gli avvocati Mario Griffo, Fabio Della Corte, Carlo De Stavola, Elisabetta Carfora, Giuseppe Stellato, Massimo D’Errico, Giuseppe Laudando e Francesco Ianniello.