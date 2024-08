LA CONTROMOSSA DI DENNY MENDEZ. Dall’isola greca di Paros sbaraglia l’alleanza tra Valeria Marini e la moglie di Cangiano: “Gimmi è soltanto mio mangiatevi il limone”

GUARDATE LA STORIA INSTAGRAM. Acque e sapone, l’ex modella batte due a zero le rivali. Il deputato di Fratelli d’Italia più sereno dopo i finanziamenti ottenuti: tre milioni per Carditello, 300mila euro

CASERTA – Le estati di Gimmi Cangiano sono sempre movimentate. Questa un po’ meno della scorsa perché al gossip, che evidentemente, lo diverte, ha preso le misure e anche perché può. dire di non essere solo. un gossip. man, dopo aver portato. a casa da deputato di Fratelli d’Italia, un paio di risultati importanti come il finanziamento di 30 milioni di euro per la Reggia di Carditello e di. 3 milioni di euro per la ristrutturazione di una chiesa di di Villa di Briano.

Di Denny Mendez è apprezzabile la non ossessiva ricerca di immagini in perfetto make up. A 46 anni ritiene di fare bellissima figura con immagini acqua e sapone come quella mostrata nella storia postata oggi pomeriggio dall’isola greca di Paros abbracciata al suo Gimmi.

Doppia stangata a Valeria Marini e Renata Capoluongo, moglie separata di Gimmi Cangiano che si sono fatte ritrarre insieme in Sicilia dove la Capoluongo sta trascorrendo le sue vacanze nella multiproprietà che Gimmi Cangiano ha con sua madre (un’altra ce l’ha a Sharm el-Sheikh).

La prima stangata ad entrambe sono gli abbracci teneri che Gimmi Cangiano le riserva, la seconda arriva da una Mendez che mantiene il primato senza l’ausilio di un solo filo di trucco, a differenza della Marini e della Capoluogo, indubbiamente due bellissime donne, ma che in quell’immagine da loro pubblicata sfoggiando un make up da parata. Mendez batte MariniCapoluongo due a zero.