La dea bendata bacia MONDRAGONE. 26enne disoccupato vince 7mila euro al Gratta e Vinci

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Ogni tanto la Dea bendata ci vede davvero bene e questa volta ha deciso di premiare un giovane mondragonese A.M. facendogli vincere bel 7000 euro con il Gratta e Vinci. In un momento di crisi economica come quella che molti stanno vivendo, per questo giovane 26enne che nella vita si arrangia come può, questa somma di denaro è davvero una mano dal cielo. Il biglietto vincente è stato acquistato, anzi “grattato”, nella tabaccheria di piazzetta “Sant’Angelo”, bellissimo centro storico della città rivierasca.