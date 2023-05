La Domenica di Don Galeone: “Oggi vediamo padri e madri che promuovono un’intensa educazione fisica e intellettuale, ma non un’educazione psicologica e spirituale…”

Solo qualche esempio di questo scadimento nel cattivo gusto: bruttissimi giocattoli, mostri, vampiri, musica terribile nel ritmo e nel contenuto, shirt con messaggi provocanti. Un giovane che abbia visto decine di messaggi erotici o violenti al giorno, davvero come può conservarsi “normale”? Se ci riesce, o è un “anormale” o un “santo”! Possibile che siamo diventati ciechi e sordi da non accorgerci che di veleno sono piene le strade, le edicole, il piccolo e il grande schermo? Ci troviamo di fronte ad una palese violazione dell’art. 21 della nostra Costituzione, che, pur assicurando libertà di espressione e di parola, vieta “le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli, tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e reprimere”. Qualche educatore moderno ha teorizzato che noi dobbiamo conoscer il male per evitarlo! È un errore, perché il male è molto più affascinante del bene. I veri educatori, da san Paolo a don Bosco, hanno invece sempre sostenuto che occorre educare per mezzo di messaggi positivi: “Tutto ciò che è bello, buono, artistico, estetico, tutto ciò che ha valore e merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri desideri”, così leggiamo nella lettera di Paolo ai Filippesi. Oggi vediamo padri e madri che promuovono un’intensa educazione fisica e intellettuale, ma non un’educazione psicologica e spirituale; perciò, il ragazzo deve poi organizzare tutto il suo mondo interiore (sentimenti, paure, problemi, fragilità) con strumenti che non possiede. Cura del corpo e dell’intelligenza, ma quanta cura dell’anima? Il “fai da te” non funziona in questo campo! Gli effetti di questa immaturità spirituale, che sfiora l’analfabetismo, si vedono nella difficoltà a parlare, nel chiedere scusa, nel cattivo gusto di vestirsi, nell’ignoranza del galateo, in abbozzi sessuali impersonali, in apatia morale con mancanza di sensi di colpa … Dostoevskij ha scritto che “la bellezza salverà il mondo”. Ma attenzione: “bello” è certo un abito firmato, un gioiello di lusso, un quadro di autore; ma “bellezza” è soprattutto rispettare l’immagine di Dio dentro di noi. Buona vita!