LE FOTO. La festa del Crocifisso finisce con un arresto: 23ENNE IN CARCERE

MARCIANISE – Un 23enne è stato arrestato e portato al carcere di Santa Maria Capua Vetere con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, già agli arresti domiciliari per altra causa, alla vista dei carabinieri, ha lanciato dalla finestra alcuni involucri di cellophane, prontamente recuperati dai militari, contenenti cocaina per 20 grammi circa, parzialmente suddivisa in dosi e 76 grammi circa di hashish.

La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire inoltre un bilancino di precisione, materiale da taglio e la somma in contanti di 560 euro in banconote di piccolo taglio, provento dell’attività di spaccio. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato associato, su disposizione del pubblico ministro di turno, alla casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell’Autorità giudiziaria.