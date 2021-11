AVERSA – Il 10eLotto premia la Campania. Nel concorso del 2 novembre, secondo quanto riporta Agipronews, sono state centrate vincite per 37.500 euro: si festeggia a Quarto con un 7 doppio oro da 10mila euro, ad Avellino e ad Aversa con due 6 da 10mila euro ciascuno e a Napoli con un 5 oro da 7.500 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito quasi 23,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,5 miliardi dall’inizio dell’anno.