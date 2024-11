LA FOTO. ARRESTATO 48enne in trasferta a CASERTA con panetti di hashish e centinaia di euro in contanti

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – È stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il 48enne del veronese che questa mattina, in via Sossietta Scialla a Caserta, è stato trovato in possesso di due panetti di hashish.

Il suo comportamento alla guida di una Fiat Panda di colore grigio, particolarmente nervoso e circospetto, ha insospettito i militari che gli hanno subito intimato l’alt.

Dopo aver tentato di eludere il controllo con una manovra repentina, i carabinieri gli hanno sbarrato la strada bloccandolo.

Mostratosi particolarmente intollerante, è stato identificato e sottoposto a perquisizione personale e veicolare.

Sono bastati pochi istanti ai carabinieri per rinvenire, occultati all’interno della tasca sinistra del giaccone, indossato dal 48enne, 2 panetti di hashish per un peso di circa 200 grammi, confezionati singolarmente con pellicola in cellophane.

All’interno di uno zaino, custodito nell’autovettura, i militari hanno rinvenuto 680,00 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio e monete.

Lo stupefacente e il denaro, ritenuti provento dell’attività illecita, sono stati sottoposti a sequestro.

Il 48enne, che le formalità di rito è stato accompagnato ai domiciliari, sarà giudicato con rito direttissimo. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.