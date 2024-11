LA FOTO. ARRESTATO. Sorpreso a incendiare rifiuti. Nube tossica avvelena area con tanti residenti

Carabinieri in azione. Manette si polsi di un 54ennev

SPARANISE – Ad attirare l’attenzione della pattuglia dei carabinieri di Sparanise è stata la densa nube di fumo nero alzatasi in cielo tra le abitazioni di via calvi, a Sparanise. Quando i militari dell’Arma sono giunti sul posto hanno trovato un 54enne del luogo che stava bruciando, su un terreno di sua proprietà, dei rifiuti consistenti in materiale plastico e vecchi mobili in disuso che aveva precedentemente accatastato.

Attese le difficoltà incontrate per spegnere l’incendio è stato necessario far intervenire una squadra dei vigili del fuoco di Caserta che, giunti in loco con un’autobotte, sono riusciti a domare le fiamme.

L’uomo, arrestato e posto ai domiciliari, dovrà rispondere di combustione illecita di rifiuti.