ARZANO – E’ deceduto il giovane 21enne napoletano, dopo l’incidente stradale terribile avvenuto questa mattina, intorno alle 5, sulla circumvallazione esterna di Napoli, tra Arzano e Melito. Tornava a casa insieme ad un amico diciannovenne, in ospedale e non in pericolo di vita, quando l’auto si è ribaltata e il ragazzo è stato sbalzato fuori dal veicolo. Per lui non c’è stato nulla da fare.