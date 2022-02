LA FOTO. Auto si ribalta nel traffico della Statale, automobilista salvato

Dopo le prime informazioni di questa mattina, emergono i dettagli tramite il comunicato emesso dal comando dei vigili del fuoco

MONDRAGONE – Questa mattina, verso le ore 12:00, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta e precisamente del distaccamento di Mondragone sono intervenuti sulla SS 7 Quater in prossimità dell’uscita per Ditellandia in direzione Mondragone allertati da alcuni automobilisti in transito che avevano visto un’automobile sbandare per poi ribaltarsi, con il conducente rimasto incastrato nel suo interno.

Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno estratto la persona dalle lamiere del veicolo affidandolo alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza presso la Clinica Pineta Grande di Castel Volturno.