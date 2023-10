LA FOTO. AVERSA. Sradicano la colonnina del parcheggio per rubare le monete

Il raid la scorsa notte.

AVERSA. Cosa di farebbe per pochi spiccioli? Beh, ad Aversa si sradicano anche le colonnine poste in strada per il pagamento dei parcheggi. Il radi è avvenuto la scorsa notte nei pressi della stazione ferroviaria della città normanna. Probabilmente, per staccarla da terra, avranno usato una corda legata ad un’auto. La polizia municipale in mattinata ha effettuato le verifiche del caso.