LA FOTO. AVERSA. Una bomba sfonda la vetrina di noto negozio di abbigliamento di via Belvedere

AVERSA – Difficile pensare che di questi tempi si possa avere al testa per “scherzare” con i botti. Tanto più che è Pasqua e non Capodanno.

Questo non vuol dire che necessariamente la bomba carta, perchè di una vera e propria bomba carta si è trattato, è esplosa d’avanti al negozio di abbigliamento femminile “Donna”, di via Belvedere possa, appartenere alla inquietante e drammatica categoria degli attentati del racket, un tempo abituali nei momenti in cui i clan della camorra stringevano il cappio attorno al collo di tutto il territorio dell’agro aversano ricavando dal pizzo delle estorsioni proventi da capogiro. Oggi questi avvenimenti sono più rari ma non debellati completamente visto che i cani sciolti sono una evidenza atavica e anche perchè, sullo sfondo, esiste sempre una significativa probabilità che con molti rampolli di camorra liberi di scorrazzare e pronti ad ostentare un tenore di vita spesso da capogiro il fenomeno degli attentati possa riprendere in maniera sistematica, visto e considerato che i figli di boss e ras dei clan dei casalesi conoscono bene come si fa per solito retaggio familiare.

L’unica cosa certa è che per sfondare una vetrina che, osservando bene la foto sembra piuttosto consistente nel suo spessore, come quella del negozio “Donna” è occorso un ordigno vero. Forse non di altissimo potenziale, ma sufficiente per creare seri danni alle persone, qualora al momento dell’esplosione qualcuno fosse transitato nei pressi.