CAIAZZO. Traffico paralizzato a Caiazzo e nei Comuni limitrofi per un tir che è rimasto bloccato nella rotonda del paese. Code chilometriche si sono subito formate in tutte le direzioni: auto in fila per Caserta, Telese e Piedimonte Matese. Sul posto si sono portati i vigili urbani ed i carabinieri.