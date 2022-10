LA FOTO. Camion e auto in fiamme dopo schianto: paura nella zona industriale

Nella notte tra venerdì e sabato

GRICIGNANO D’AVERSA – Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra venerdì e sabato a Gricignano D’Aversa. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, un’automobile e un furgone che trasportava pellame. Lo scontro è avvenuto nella zona industriale. Conseguentemente al violento scontro entrambi i mezzi sono stati avvolti dalle fiamme prontamente domate dai vigili de fuoco i del Comando provinciale di Caserta e precisamente del distaccamento di Aversa s Fortunatamente nessuna conseguenza per i conducenti e i passeggeri di entrambi i veicoli i quali invece sono stati completamente distrutti dalle fiamme.