LA FOTO. Camionetta dell’Esercito sradica la struttura al Ponte di Ercole

CASERTA – “Che inferno”. E’ questo, più o meno, ciò che avranno pensato le centinaia di persone che poi stamattina si sono trovate dinanzi a un cartello, nella zona del mercato di Casagiove, che specificava la deviazione, prima dell’ingresso nel quartiere di Ercole. Nella serata di ieri, giovedì, una camionetta dell’esercito italiano, attraversando il Ponte d’Ercole, ha sradicato e portato via con sé la struttura delimitante l’altezza. Ciò ha provocato la chiusura della strada e gli inevitabili disagi che si sono susseguiti poi questa mattina. La chiusura del ponte ha inevitabilmente congestionato il traffico sulla nazionale Appia, ma soprattutto verso Sala, diventato l’unico accesso per il centro di Caserta per chi viene da Casagiove, Casapulla e dall’uscita Caserta Nord.