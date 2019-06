LA FOTO. CAOS AL CAMPANIA. Riapre il negozio preso d'assalto. Ma le scarpe super-scontate non ci sono più - CasertaCE

MARCIANISE (red.cro.) – Cambio di programma per la chiusura della sede della Jd Sports, all’interno del Centro Commerciale Campania, negozio che per alcune ore, stamattina, aveva messo in commercio le Yeezy Boost, scarpe griffate Adidas, nate dalla mente di Kanye West, a 200 euro, con oltre 500 euro di sconto.

Il negozio è stato riaperto ma le super-scarpe non sono più acquistabili all’interno del negozio, dopo la ressa e il caos avvenuto all’ora di pranzo che ha provocato la chiusura, momentanea, dello store, che si pensava rimanesse serrato fino a domani (LEGGI QUI).