LA FOTO. Carnevale animato per i bimbi dell’Istituto Comprensivo di Macerata Campania, tra giochi, balli, fiabe e maschere

MACERATA CAMPANIA – Nel rendere lieto il giorno per i festeggiamenti per il Carnevale, l’I.C. di Macerata Campania con la collaborazione delle agenzie di animazione e intrattenimento presenti sul territorio, hanno concordato dei momenti di animazione in ogni plesso appartenente all’Istituto che ospitano i gradi di istruzione di infanzia e primaria.

Le agenzie che hanno partecipato al progetto sono state: A tutto Gas, L’Associazione Gli Angeli, Il Bosco Incantato e Mignolo e Prof.

Tutti i plessi sono stati animati con giochi, fiabe animate, sfilate delle mascherine, balli e tanto altro ancora!

E’ la prima volta che nel paese di Macerata Campania tutte le agenzie collaborano attivamente e gratuitamente insieme creando un team pronto a dare il proprio contributo alla comunità.

Si ringrazia la Dirigente Scolastica Dott.ssa Antonietta Maiello per l’opportunità e tutta la comunità educante che è stata presente e operativa per rendere questo giorno speciale a tutti i bambini dell’Istituto Comprensivo di Macerata Campania.