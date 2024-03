LA FOTO. Casa razziata, la vittima: “Ci hanno rubato tutto”

Lo sfogo affidato ai social

CASTEL VOLTURNO – Ladri in azione in in viale Vairano a Castel Volturno. Forzato porte e spaccato i vetri delle finestre, i malviventi si sono introdotti in casa. A denunciar, nei social, quanto accaduto è la stessa vittima.

“Hanno portato via attrezzi da lavoro di mio marito, televisori, pc, aspirapolvere e persino il canta tu di mia figlia”

“Naturalmente l’omertà regna sovrana: nessuno ha visto, nessuno ha sentito – dice la donna – Quando metteranno un presidio fisso dell’esercito? Quando? Io e mio marito tutto quello che avevamo ce lo siamo comprati con tantissimi sacrifici, noi la mattina andiamo a lavoro. Quando ci sarà un decreto per Destra Volturno come quello per Caivano?“, conclude.