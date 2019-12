LA FOTO CASAL DI PRINCIPE. Mezza città al buio ogni sera. Cartello di protesta davanti all’ingresso del Comune. ECCO TUTTE LE STRADE COINVOLTE

CASAL DI PRINCIPE – Stavolta si tratta di una protesta piuttosto trasparente perché facilmente individuabile. I residenti di Casal di Principe, coloro che sono stati interessati dalle nuove installazioni della illuminazione pubblica, hanno scritto un cartello, affisso davanti al Comune, con una modalità anche molto ironica, ma certo non aggressiva e minacciosa, per lamentarsi del fatto che questi nuovi impianti non funzionano e che le strade di sera sono tutte al buio.

Le zona interessate dal nuovo impianto di illuminazione, sono quelle di via Marsala, viale Europa, via San Donato, via Bari con tutte le loro traverse che di sera piombano in un buio pesto, divenendo anche piuttosto pericolose. Intanto, non si può fare affidamento neppure sui vecchi lampioni che non funzionano più in quanto non manutenzionati.

* Foto di Raffaele Settimo