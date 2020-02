CASERTA – Un brutto incidente ha visto protagonista pochi minuti fa un ciclista amatoriale, in transito su Viale Lincoln. Nel secondo tratto della strada, in direzione San Benedetto, l’uomo è caduto accidentalmente sulla salita del sottopasso. Non è chiaro se sia stato un incidente fortuito oppure se il motivo del ferimento dell’uomo sia stato causato da un contatto con un veicolo. Le condizioni non sono gravi e il 50enne è stato soccorso dagli uomini del 118.